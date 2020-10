Jovem é preso por suspeita de aplicar golpe 'boa noite, Cinderela' em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil prendeu na noite desta sexta-feira (23) um homem de 28 anos suspeito de aplicar o golpe "boa noite, Cinderela" em baladas. Ele foi localizado em um motel na avenida Antártica, na Barra Funda (zona oeste).

Segundo a polícia, o homem dopava as vítimas durante os encontros para conseguir as senhas de cartões bancários delas e realizar transações financeiras.

Ainda de acordo com as autoridades, o primeiro caso foi registrado em maio deste ano e a Justiça já havia concedido a prisão temporária. As investigações prosseguem para tentar localizar outras possíveis vítimas do suspeito.

O caso foi encaminhado ao 78º DP (Jardins), onde vai responder por roubo qualificado.