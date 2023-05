Jovem de 13 anos soca tubarão para se livrar de ataque na Flórida

Ella foi mordida várias vezes -no estômago, braço, dedo e na parte superior do joelho. A jovem recebeu 19 pontos. Ela disse que ficou orgulhosa de sua reação e sabe que seus ferimentos poderiam ter sido muito piores.

Ela estava sentada na água quando sentiu uma dor forte de uma pancada do tubarão, na altura do estômago.

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Ella Reed, uma jovem de apenas 13 anos, se livrou do ataque de um tubarão com socos, em Fort Pierce Beach, entre Miami e Orlando, na Flórida. As informações são do jornal britânico Daily Star.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.