Jovem alvo de injúria racial em vídeo viralizado registra denúncia

Depois da exposição, uma das jovens que fez as ofensas contra Matheus fez outro vídeo, alegando ter sido uma brincadeira. Ela contou também que já teria entrado em contato com o jovem para pedir desculpas pelas ofensas.

"Está difícil continuar nas outras áreas da minha vida. Estou muito triste e abalado; foi um trauma. Estou procurando me fortalecer em Deus, e que a Justiça possa me ajudar", confessou Matheus.

O caso teria acontecido em um campeonato de futevôlei. Matheus foi até o local, mas não cumprimentou as mulheres que já teriam o atacado nas redes sociais. Após isso, elas teriam feito o vídeo com as ofensas.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O jovem Matheus Antunes Silva, 26, alvo de injúria racial em Gama, no Distrito Federal, registrou denúncia contra as ofensas que recebeu em uma roda de amigas. O vídeo viralizou nas redes sociais na semana passada.

