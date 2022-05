Itatiaia, no Rio de Janeiro, registra menor temperatura do ano pelo segundo dia seguido

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Pelo segundo dia consecutivo, a cidade de Itatiaia (RJ), no Sul Fluminense, registrou a menor temperatura do ano no Brasil. Os termômetros no Pico das Agulhas Negras, localizado no Parque Nacional de Itatiaia, registraram neste domingo (22) -7,7ºC -superando por pouco os -7,6ºC de sábado (21).

A medição foi feita pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) e ocorre em meio à onda de frio que atinge boa parte do país desde a semana passada.

O Parque Nacional de Itatiaia fica a mais de 2.400m acima do nível do mar e costuma acumular vários dos dias mais frios do Brasil. Em 2021, os termômetros chegaram a -14,8ºC por lá.

Ainda segundo o Inmet, General Carneiro (PR) também registrou temperatura negativa, chegando a - 1,0°C.

Com as temperaturas extremas nesse fim de semana, turistas registraram imagens de quedas d´água congeladas e vegetação com gelo nas trilhas do parque.

De acordo com o instituto de meteorologia Climatempo, a massa de ar polar que causou a onda de frio em boa parte do Brasil perdeu força nos últimos dias e possibilitou uma elevação de temperatura.

"O ar frio começa a se afastar em direção ao oceano, e com isso, o frio vai diminuindo no continente. As Regiões Sudeste e Centro-Oeste já devem registrar essa diminuição gradativa a partir do sábado (21): as condições para geadas são bem localizadas e a temperatura sobe cerca de dois graus em relação à sexta-feira (20). A partir de domingo (22), o frio perde força sobre as regiões e as tardes ainda serão amenas, mas as manhãs terão aumento na temperatura", diz o Climatempo em comunicado divulgado neste sábado.