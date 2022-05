Ex-noiva promove festa badalada de "descasamento" no Paraná

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Desde pequena, Kallynca Carvalho dos Santos, 29, sonhava em ter um casamento de princesa. E que era para acontecer no sábado (21), mas o relacionamento de pouco mais de uma década acabou no passado. Para não ficar com um prejuízo de mais de R$ 75 mil, ela resolveu manter a festa e celebrar o seu "descasamento", realizado na cidade de Colombo, região metropolitana de Curitiba (PR).

Não teve valsa, nem vestido de noiva. Kallynca entrou com um vestido ao estilo rainha medieval acompanhada do atual namorado, Ivandro Alex Rodrigues, 35, ao som de um samba para homenagear o avô Walter Barbosa dos Santos, 77, que faleceu no ano passado vítima de um câncer.

"O meu avô e a minha mãe me ajudaram a pagar o meu casamento. Gastaram R$ 40 mil. Realizar a festa foi também uma forma de agradecer a ele", disse a ex-noiva.

Kallynca contou que teve um relacionamento de 13 anos e meio. Marcaram a data, mas o noivado acabou. "Não teve nada de específico, a gente não funcionava mais como um casal. Perdeu a essência e o fim foi de comum acordo", disse ela.

Com tudo contratado, Kallynca viu que teria que pagar as multas por ter que cancelar o casamento. Ela até chegou a falar com os amigos e conhecidos para repassar os contratos, mas as datas não batiam.

A mãe dela, Sheyla Carvalho dos Santos, 55, foi quem deu a ideia de manter a festa. "A minha mãe falou para não rescindir os contratos e aproveitar. Falei: bora!".

A ex-noiva fez os convites para uma festa à fantasia. Ao todo foram 200. Conseguiu vender 150 e arrecadar R$ 20 mil. E conquistou parceira para as fotos, doces e vestidos. Contou que ganhou até "descupcake" para substituir o tradicional doce bem casado - servido em casamentos.

"Eu usei três looks diferentes. No começo da festa foi um vestido medieval. Depois foi um ao estilo Cleópatra. E para aproveitar a pista (de dança), o último foi de deusa grega", disse a ex-noiva.

O namorado acompanhou as duas primeiras entradas vestido de príncipe. Para dançar, usou uma roupa de faraó.

A festa que começou às 20h foi animada. Terminou às 5h da manhã de hoje. "Desde que eu me conheço por gente e quis um casamento de princesa.

Perguntada se ainda sonha em ter um casamento de princesa, ela respondeu: "Tudo tem um momento certo. É viver um dia de cada vez e identificar o momento. O meu namorado aprovou o 'test drive' da festa". Na hora de jogar o buquê, Ivandro também participou e jogou uma marreta de plástico.