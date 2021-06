Isolamento social em SP atinge pior marca em um domingo desde o início de maio

O trânsito, por outro lado, não apresentou mudanças significativas, segundo dados da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego). Foram 6 km de congestionamento neste domingo, contra 7 km no domingo passado e no retrasado.

Apesar da diminuição na taxa de ocupação das UTIs, o estado não vê melhora no número de mortes e de casos confirmados de Covid-19. Os indicadores do coronavírus em SP fizeram com que o governador João Doria prorrogasse mais uma vez a fase de transição até o dia 15 de julho.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com média de 46% neste domingo (27), o índice de isolamento social em São Paulo atingiu a pior marca em um domingo em sete semanas, segundo dados do governo paulista. A última vez que isso tinha ocorrido foi em 9 de maio, quando o estado já vivia a fase de transição.

