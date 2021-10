Irmã de Luan Santana anuncia noivado com jogador Raphael Veiga

Bruna e Raphael são mais um casal a confirmar noivado nas últimas semanas. Há alguns dias foi a vez da influenciadora digital e ex-BBB Camilla de Lucas, que foi surpreendida com o pedido do namorado, o músico Mateus Ricardo, na festa pelo seu aniversário.

O anúncio foi feito em uma live no Instagram antes de Bruna compartilhar fotos com a aliança. Entre muitos desejos de felicidade, a ex-BBB Rafa Kalimann se ofereceu para ser madrinha. "Estou pronta para ser madrinha, só para avisar mesmo", brincou ela.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A influenciadora digital Bruna Santana, irmã do cantor Luan Santana, anunciou em suas redes sociais, neste sábado (23), seu noivado com o jogador de futebol Raphael Veiga, atualmente no Palmeiras. "Mil vezes sim", afirmou ela, mostrando a aliança.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.