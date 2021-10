Intervalo da segunda dose da Pfizer cai para 21 dias em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador João Doria (PSDB) antecipou o intervalo para a aplicação da segunda dose da vacina da Pfizer para 21 dias. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (18).

Doria afirma que a nova medida vai beneficiar cerca de 2 milhões de pessoas com 18 anos ou mais e possibilitar que elas completem o esquema vacinal. Até hoje, o intervalo entre as vacinas da Pfizer era de oito semanas.

A nova estratégia definida pelo PEI (Plano Estadual de Imunização) poderá ser realizada a partir desta terça-feira (19) pelos 645 municípios.

Para adolescentes, a vacinação segue com intervalo de oito semanas e, de acordo com informações do estado de São Paulo, a antecipação para este público será adotada apenas mediante a disponiblização de mais doses da Pfizer pelo Ministério da Saúde.

De acordo com informações do governo, já foram aplicadas mais de 68,4 milhões de doses de vacinas em São Paulo e 83% da população adulta do estado já tem esquema vacinal completo.