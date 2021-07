INSS vai atender na agência quem não consegue usar 135 e aplicativo

- Ciência do cidadão referente à necessidade de inscrição no CadÚnico

Para agendar o serviço, o cidadão deve ligar para o telefone 135. O atendente analisará a solicitação do usuário e, se a situação se enquadrar nos casos listados na Portaria 908, publicada nesta segunda-feira (12) no Diário Oficial da União, o agendamento será realizado.

