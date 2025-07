Inscrições para o Enamed terminam nesta quarta (30)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As inscrições para o Enamed (Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica), nova prova criada pelo governo federal para estudantes de medicina, terminam nesta quarta-feira (30).

De acordo com o MEC (Ministério da Educação), a expectativa é que o exame seja realizado por 42 mil estudantes concluintes.

As inscrições, que inicialmente terminariam em 18 de julho, foram prorrogadas em mais de uma semana.

Durante a entrevista coletiva na data do lançamento do exame em abril, Camilo Santana, ministro da Educação, e Alexandre Padilha, ministro da Saúde, explicaram que a criação da prova seria voltada para a avaliação da qualidade do ensino das instituições.

"O Enamed aponta para o que tem que ser observado, que são as instituições de ensino. Não é o aluno o responsável pela sua formação, mas a instituição", afirmou Padilha.

Como a prova tem caráter avaliativo, os estudantes que realizarem não serão reprovados. Porém, mesmo assim, é obrigatória a participação dos concluintes de medicina.

A seguir, reunimos as respostas para algumas dúvidas em relação ao exame:

COMO SERÁ A PROVA E O QUE SERÁ COBRADO?

A prova será baseada na matriz de referência do Enare (Exame Nacional de Residência). O exame terá 100 questões de múltipla escolha, com conteúdos, habilidades e competências nas áreas previstas nos cursos de medicina, como: clínica geral, cirurgia geral, ginecologia e obstetrícia, pediatria, medicina da família e comunidade, saúde mental e saúde coletiva.

Além das questões, os estudantes também deverão responder três questionários:

- Questionário Contextual: obrigatório para todos os participantes

- Questionário do Estudante: obrigatório o preenchimento para os alunos concluintes do curso de medicina inscrito no Enade

- Questionário de Percepção de Prova: não há obrigatoriedade de preenchimento

O QUE ACONTECE SE O ESTUDANTE NÃO FIZER A PROVA?

A prova é obrigatória para os estudantes concluintes de medicina. Segundo a portaria que regulamentou o exame, explica que a participação do formando "é considerada componente curricular dos cursos de graduação, nos termos do art. 5º, § 5º, da Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004".

A lei mencionada é a que instituiu o Sinaes (Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior), que, por sua vez, estabeleceu as regras do Enade, agora substituído pelo Enamed para os estudantes de medicina. Por essa norma, a situação regular será atestada pela "efetiva participação ou, quando for o caso, dispensa oficial pelo Ministério da Educação, na forma estabelecida em regulamento".

Portanto, caso o aluno não esteja em situação regular, o curso não será considerado concluído, e o diploma não pode ser expedido.

A UTILIZAÇÃO DO RESULTADO DO EXAME É VÁLIDO PARA OUTROS EXAMES?

Sim, o resultado do exame também poderá ser usado no Enare, que é realizado pela Ebserh (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) para selecionar candidatos a vagas de residência médica.

QUANDO SERÁ APLICADA A PROVA?

O Enamed será aplicado no dia 19 de outubro em todo o país. O Inep, órgão ligado ao MEC, será o responsável pela realização da prova.

O QUE É NECESSÁRIO FAZER PARA SE INSCREVER NO ENAMED?

Para se inscrever no exame, o candidato deve realizar o cadastro no site oficial do exame.

No momento da inscrição, o estudante deve preencher o formulário com os dados pessoais, como CPF e data de nascimento, além de sinalizar se deseja utilizar o resultado obtido no exame para ser usado no Enare.

Os estudantes que não pretendem utilizar os resultados do Enamed para ingressar na residência, via Enare, estão isentos da taxa de inscrição. Caso o aluno deseje utilizar a nota do Enamed para o Enare, será necessário pagar a taxa de inscrição.

CALENDÁRIO DO ENAMED 2025

- Período de inscrição: até dia 30 de julho

- Solicitação de tratamento pelo nome social: até 30 de julho

- Solicitação de atendimento especializado: até 30 de julho

- Data de aplicação da prova: 19 de outubro

- Divulgação do gabarito preliminar: 22 de outubro

- Divulgação do resultado: 5 de dezembro

