Índice de isolamento social tem leve diminuição no último final de semana em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O índice de isolamento social sofreu uma leve diminuição no último final de semana no estado de São Paulo, segundo dados do governo paulista.

A média de isolamento social neste domingo (6) foi de 47%, um dos valores mais baixos registrados em um domingo desde fevereiro. Apenas em 9 de maio o valor foi inferior, com 46% -o menor nível no dia desde o início do ano.

No sábado (5), a média foi de 42%, mesmo valor da semana passada (29) e um ponto percentual a menos do que na semana anterior (22), quando o índice marcou 43%.

A taxa de ocupação das UTIs (Unidades de Terapia Intensiva), por outro lado, não teve mudanças significativas. Nesta segunda-feira, o estado tinha 81,9% dos leitos ocupados, mesmo valor da semana passada. Há 15 dias, eram 80,2%.

Na região metropolitana de São Paulo, porém, as UTIs têm lotação de 79,5%, valor praticamente igual ao de uma semana atrás, com 79%. Duas semanas atrás, esse número chegou a 77,1%.

O trânsito na capital, porém, permanece estável, segundo dados da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego). A média de lentidão foi de 4 km neste domingo, 5 km no domingo passado e 4 km na semana retrasada.

Nas ruas, o volume de carros, porém, diminuiu. Circulou cerca de 1,65 milhão de carros no domingo (7), contra 1,9 milhão domingo passado e 1,7 milhão duas semanas atrás.

Nos ônibus pouco mudou. Haviam 1,83 milhões de pessoas circulando nos coletivos na sexta-feira passada (4), enquanto na anterior (28) eram 1,89 milhão. A CET não informa o número de passageiros aos finais de semana.

SP tem cerca de 3,4 milhões de casos confirmados de Covid-19 e 114.542 óbitos pela doença. A taxa de letalidade é de 3,4%