Incêndio em prédio na Vila Olímpia, em SP, deixa dois feridos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um incêndio em um prédio residencial na Vila Olímpia, na zona oeste de São Paulo, deixou duas pessoas feridas na tarde deste sábado (25). Uma delas se feriu ao pular do apartamento, que fica no sexto andar, para fugir do fogo, e a outra inalou fumaça.

A ocorrência mobilizou 13 equipes do Corpo de Bombeiros, que chegaram ao local do incêndio, no número 121 da rua do Rocio, por volta das 10h39 da manhã. O fogo foi controlado.

No vídeo, gravado de um prédio do outro lado da rua, é possível ver as chamas em uma varanda e fumaça saindo por duas janelas.

A pessoa que pulou foi encaminhada ao Hospital das Clínicas com parada cardiorrespiratória. A outra, para o Hospital Beneficência Portuguesa.