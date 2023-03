Acre, Maranhão e Pará têm 30 cidades em alerta por conta de chuvas fortes

Dos três estados, o Maranhão é aquele com mais cidades em alerta por conta das chuvas. Os municípios mais atingidos ficam nas regiões de Caxias, São Luís e Santa Inês -- situadas ao norte e ao leste do estado -- e receberam ajuda de R$ 3 milhões do Governo Federal.

