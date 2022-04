Incêndio de grandes proporções destrói galpão em Guarulhos

Moradores filmaram o incêndio das ruas próximas, mostrando labaredas muito altas. Alguns chegaram a falar que poderia ser um balão que tivesse caído no local, mas os Bombeiros disseram que isso é pouco provável, uma vez que é região do aeroporto e todos os balões são monitorados de perto. Desta forma, a hipótese, ainda não confirmada, é de algum curto circuito, segundo a assessoria da corporação.

O Corpo de Bombeiros está trabalhando no local com 80 homens e 26 viaturas para conter o fogo. Segundo a corporação, quem solicitou o chamado informou que são galpões de armazenamento de materiais de utilidades domésticas, com produtos de alta combustão.

