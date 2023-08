Incêndio de grandes proporções atinge indústria química na zona norte de SP

A interdição da via, por causa da fumaça que cobriu todas as pistas, continuava às 20h desta terça-feira.

Nas redes sociais, o Corpo de Bombeiros publicou vídeos sobre o fogo. As imagens mostram explosões no prédio de dois andares, mais o térreo, localizado na rua Silvestre Palma.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um incêndio de grandes proporções atinge uma empresa de produtos químicos na região do Jaraguá, zona norte de São Paulo. O fogo começou no início da noite desta terça-feira (22).

