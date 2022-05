Incêndio de grande proporção destrói galpão na zona leste de São Paulo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um incêndio de grandes proporções destruiu, na tarde desta segunda-feira (2), um galpão no bairro da Vila Maria, zona leste de São Paulo. Com o comprometimento da estrutura, o teto do imóvel desabou. Não há registro de feridos até o momento.

Ao todo, 16 viaturas e mais de 50 bombeiros militares foram enviados ao local, na rua Balaiada, na tentativa de controlar o fogo. No fim da tarde desta segunda, a ocorrência entrou em fase de rescaldo, informou o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo em seu perfil no Twitter.

As causas do incêndio não foram divulgadas e não há informações sobre se o galpão estava ocupado.

A maior preocupação do Corpo de Bombeiros no momento é o risco de desabamento das paredes da estrutura.

FOGO EM GUARULHOS

A ocorrência de incêndio na Vila Maria foi registrada menos de um dia depois de um galpão com objetos de plástico pegar fogo em Guarulhos, na Grande São Paulo, em outro incêndio de grandes proporções.

Mais de 60 homens em 25 viaturas foram encaminhados para o local. Na tarde desta segunda, o fogo estava parcialmente controlado e os bombeiros continuavam fazendo o rescaldo.

Ninguém ficou ferido na ocasião.

Em nota enviada à reportagem, a Defesa Civil de Guarulhos informou que duas residências foram afetadas pelo incêndio. Uma delas ficou completamente comprometida e foi desocupada. A outra, que fica ao lado de um dos muros da empresa, não foi interditada.

No dia 27, um outro incêndio de grandes proporções destruiu um galpão na cidade nas imediações do aeroporto. Noventa bombeiros foram encaminhados ao local e moradores de casas nos arredores do galpão deixaram suas residências por medo. Ninguém ficou ferido.