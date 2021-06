Incêndio atinge Hospital Pérola Byington, em São Paulo

O fogo, já extinto, teve início no 4º andar, no duto de ar-condicionado, e se alastrou até os andares superiores. O prédio chegou a ser esvaziado. Os pacientes, segundo a assessoria de imprensa do Corpo de Bombeiros, foram realocados de andar.

Segundo as primeiras informações do Corpo de Bombeiros, não há feridos. A corporação encaminhou 17 viaturas para o local.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um incêndio atingiu, no início da manhã desta segunda-feira (21), o prédio do Hospital Pérola Byington, na avenida Brigadeiro Luis Antonio (Bela Vista).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.