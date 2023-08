Incêndio atinge galpão no Brás, em São Paulo

Moradores da região publicaram vídeos da fumaça do incêndio, que podia ser vista de longe e até mesmo da estação do metrô às 12h, segundo relatos nas redes sociais.

Um terceiro ferido, com uma lesão na mão, foi levado ao Pronto Socorro do Ipiranga.

Ao todo, três pessoas ficaram feridas. Duas foram levadas à Santa Casa, com com sintomas de inalação de fumaça e com queimadura na face.

