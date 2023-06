Incêndio atinge 3 galpões em Santo André, na Grande São Paulo

Não houve vítimas, de acordo com o Corpo de Bombeiros. A causa do incêndio ainda era desconhecida.

Segundo a corporação, 14 equipes foram enviadas ao local. Por volta da 0h deste sábado (24), o fogo foi considerado extinto e as equipes permaneciam no local fazendo o trabalho de rescaldo.

O fogo atingiu a empresa, localizada na rua Felipe Camarão, no bairro Utinga, pouco antes das 21h30. O Corpo de Bombeiros foi acionado logo em seguida para combater as chamas.

