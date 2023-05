Igreja histórica de Salvador é roubada duas vezes e cancela missa

O prédio original foi demolido em 1912, como parte de um processo de remodelação de Salvador. Uma nova igreja foi inaugurada em 1923, durante as festas o centenário da independência do Brasil.

A primeira igreja no local foi uma construção pioneira dos jesuítas, em 1549, no Brasil. Foi também a igreja que abrigou o primeiro bispo do pais, Dom Pedro Fernandes Sardinha.

No entanto, a cerimônia com o desagravo foi desmarcada após o segundo arrombamento, na madrugada de quinta (18). Na segunda invasão foram levados televisão, ventilador e dinheiro (o valor não foi informado).

