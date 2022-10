Humorista Eddy Junior sofre ofensas racistas dentro de seu condomínio

A SSP (Secretaria Estadual da Segurança Pública) não respondeu se alguma delegacia está investigando o caso. Procurada por telefone e email, a administração do condomínio no qual os dois moram também não respondeu.

O humorista também compartilhou nas redes sociais gravações de uma pessoa que ameaça matá-lo --de acordo com ele, a voz que aparece no arquivo é do filho da vizinha.

No dia 7 de setembro, o humorista disse que o filho da aposentada o ameaçou. Imagens de uma câmera de monitoramento mostram o homem empunhando uma faca em frente à porta do apartamento de Eddy, que não estava em casa naquele momento.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O humorista e músico Eddy Junior, 27, foi alvo de ofensas racistas proferidas por uma mulher de acordo com vídeos divulgados por ele em suas redes sociais. Nas imagens, ela o chama de macaco e se nega a entrar no elevador ao seu lado.

