Hotéis de Campos do Jordão (SP) celebram o frio e preveem 80% de ocupação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O frio, o feriado prolongado de Tiradentes e a ausência das restrições impostas pela pandemia têm criado expectativas de uma boa movimentação de turistas em Campos do Jordão, no Vale do Paraíba, pelos próximos dias. O fluxo de pessoas na noite de quinta-feira (21) foi visto com celebração pelos comerciantes locais.

Segundo o diretor do Sinhores (Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares) de São José dos Campos e Região, Paulo César da Costa, a tendência é de casa cheia nas principais acomodações disponíveis na cidade. O fluxo intenso de veículos na subida da serra e na chegada a cidade também era uma alento para quem viu o município sofrer com os prejuízos impostos pela pandemia.

"Neste final de semana, com o feriado, nós estamos trabalhando com uma expectativa de 80% de ocupação da rede hoteleira. Hoje, nós já tivemos um movimento bom na cidade. Amanhã deve aumentar mais um pouco ainda", disse Costa. O homem apontou que a boa presença de turistas já havia sido notada na semana passada, durante a Semana Santa.

Por volta das 18h de quinta-feira, conforme relato de Costa, já era possível visualizar diversas pessoas transitando pela cidade agasalhadas. Naquela hora, a temperatura na cidade estava em torno de 14°C. No entanto, para alegria dos turistas que buscam pelo frio, a previsão era de que a mínima chegasse aos 8°C.

Nesta sexta-feira (22), a temperatura deve ser semelhante, com os termômetros registrando 9°C de mínima. Durante o dia, a máxima pode chegar aos 23°C. Não está descartada a possibilidade de chuva.

Além do frio típico na região para os próximos meses, ainda há outras atividades na cidade para o feriado. No sábado (23), a partir das 19h, Paulinho da Viola & Família se apresentam no auditório Claudio Santoro, instituição do governo de São Paulo. O ingresso custa R$ 80, com meia entrada a R$ 40.

De acordo com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa, será a primeira vez que o sambista estará na cidade ao lado dos filhos, João e Beatriz Rabello. Eles devem cantar grandes sucessos, como "Pecado capital", "Coração leviano" e "Foi um rio que passou em minha vida". O trio também deve apresentar composições atuais, como "Sempre se pode sonhar", título do álbum mais recente do cantor, que venceu o Grammy Latino 2021.

Ao todo, entre abril e junho, serão dez apresentações musicais com artistas consagrados da Música Popular Brasileira, com nomes como Maria Rita, Sandra de Sá, Alceu Valença e Gal Costa.

Outro atrativo em Campos do Jordão no feriado é um festival gastronômico adotado por vários restaurantes da cidade. "Estamos na época de pinhão, então tem vários restaurantes na cidade participando de um festival envolvendo a iguaria, desde a entrada, pratos principais e sobremesas à base de pinhão", acrescentou Costa.

O diretor do sindicato faz projeções de recuperação econômica. "A gente imagina recuperar os prejuízos acumulados durante a pandemia com essa temporada que se aproxima", completou.