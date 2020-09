Hospital do Ibirapuera será fechado no fim de setembro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo do estado de São Paulo planeja fechar o terceiro hospital de campnha da capital, o do Ibirapuera.

Os médicos que atuam no local foram informados de que as atividades serão encerradas até o próximo dia 30, mas já no sábado (26) haverá o encerramento formal, com a presença do governador João Doria (PSDB).

Profissionais ouvidos pela reportagem em condição de anonimato relatam que o fechamento das alas vem acontecendo aos poucos nos últimos dias. Segundo um médico, atualmente há 27 pacientes internados e apenas uma ala de enfermagem e uma ala de estabilização (UTI) funcionando.

Funcionários dizem que foram avisados do encerramento no próximo dia 30, mas que muitos já vinham sendo desligados. As escalas até o fim do mês foram alteradas e os plantões, cancelados.

Isso trouxe problemas para profissionais que trabalham também em outras instituições, segundo relatos, uma vez que não tivram tempo de buscar outros plantões para os períodos cancelados.

A reportagem questionou a Secretaria estadual de Saúde sobre quantos pacientes ainda estão internados no local e para onde serão transferidos, e também sobre o contrato com os profissionais que atuam hospital, mas até a publicação desta reportagem não obteve resposta.

O hospital foi inaugurado em maio, com 268 leitos e mais de 7.500 m2. A estrutura conta com cerca de 800 profissionais, sendo 213 médicos e 444 da enfermagem, além de fisioterapeutas, farmacêuticos e outros.