Homem usa mata-leão para roubar celular em Higienópolis (SP)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na noite desta segunda-feira (6), um criminoso aplicou um golpe de estrangulamento conhecido como mata-leão para imobilizar um pedestre e permitir que um comparsa roubasse o celular da vítima. O caso aconteceu na rua Baronesa de Itu, em Higienópolis, na região central de São Paulo.

As câmeras de segurança de um prédio gravaram a ação da dupla.

As imagens mostram um homem de camisa rosa e calça caminhar pela via, tirar o celular do bolso e parar na calçada para mexer no telefone.

O criminoso, então, atravessa a rua, pula nas costas da vítima, prende o pescoço com os braços e cruza as pernas sobre o corpo do homem até os dois caírem na rua, perto da guia.

O comparsa atravessa a rua e pega o celular da vítima. Os dois ladrões fogem. O senhor recolhe algum pertence do chão e corre na direção dos criminosos.

Em nota, a Polícia Civil disse que, até o momento, nenhum registro foi localizado pela delegacia da área. O 77º DP iniciou a apuração do caso e as diligências para identificar e prender os autores do crime.

A polícia ressalta que o boletim de ocorrência é imprescindível e pode ser feito presencialmente ou pela Delegacia Eletrônica.

Aparentemente, a vítima não sofreu ferimentos graves.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, cerca de 30% dos crimes de roubo e furto no estado de São Paulo têm como alvo o aparelho de celular.

Um estudo produzido pelo Departamento de Pesquisas em Economia do Crime da Fecap (Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado) indica que os bairros do centro expandido e de outras áreas nobres de São Paulo concentram a maior parte dos furtos de celulares. Já os roubos do aparelho --quando há o uso de violência-- são mais comuns em em regiões mais pobres da cidade.