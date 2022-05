Homem tenta sequestrar adolescente e mata amigo que tentou defendê-la

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem de 36 anos matou um adolescente de 15 anos depois de tentar sequestrar uma garota de 17 anos na sexta-feira (13) em frente a uma escola do bairro Nova Gameleira, zona Oeste de Belo Horizonte. Também baleada, Yasmin Borges está internada em estado grave.

A Polícia Civil de Minas Gerais confirmou a ocorrência ao UOL, mas manteve o nome do garoto sob sigilo.

De acordo com relatos de testemunhas à polícia, o homem atirou contra a adolescente ao tentar colocá-la à força dentro de um gol prata. O amigo que estava com ela tentou defendê-la, mas o homem respondeu atirando nos dois antes de entrar no carro e fugir.

O adolescente foi socorrido para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Oeste, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A jovem está internada no Hospital João XXIII em estado grave. Ela teve quatro perfurações, as mais graves no lado esquerdo do tórax.