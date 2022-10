Homem tenta fugir de atropelamento, salta de ponte e morre em queda no CE

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Ceará, Antônio Reinaldo Luz da Silva, 37, voltava de uma ocorrência no município de Viçosa quando se deparou com um caminhão parado no escuro.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um auxiliar da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) morreu na noite de domingo (16) após pular de uma ponte de 10 metros de altura para fugir de um atropelamento na BR-222, no município de Ubaúna (CE).

