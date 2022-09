Homem tenta comprar crack de delegado durante operação contra traficantes na Sé

O delegado classificou a situação como surreal e triste. "Acreditei, porque sei que o crack destrói fisicamente e psicologicamente o dependente químico. Ele não tinha noção com quem estava falando, nem de tempo e espaço. Ele estava no 'automático' e foi comprar onde ele estava acostumado", afirmou.

Demonstrando estar surpreso com a atitude, o delegado Monteiro, que é titular da 1ª Delegacia Seccional Centro, e responsável pelas operações na cracolândia, começou a conversar com o dependente químico.

Já dentro do imóvel, o dependente químico se deparou com o delegado Roberto Monteiro, chefe da operação. Foi nesse momento que o homem deu a nota de R$ 50 que carregava em uma das mãos e pediu para o delegado "cinco pedras". Ele também trazia consigo um isqueiro.

O homem rompeu a barreira feita pelos policiais na rua do Carmo e seguiu em direção ao interior de um prédio no qual eram realizadas buscas por pessoas suspeitas de tráfico e de roubos de celular na região.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um usuário de drogas tentou comprar cinco pedras de crack com um delegado durante uma ação da Polícia Civil e da GCM (Guarda Civil Metropolitana) em um prédio abandonado na Sé, no centro de São Paulo, na tarde desta terça-feira (20).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.