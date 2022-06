Homem sobrevive a queda de ultraleve que colidiu com poste em MG

"Nos deparamos com o acidente envolvendo o ultraleve motorizado, não homologado pela aviação, de responsabilidade do piloto. A vítima foi socorrida pelo Samu de Caratinga, poli traumatizada, e foi transportada para o hospital da cidade"

Segundo a Inter TV, afiliada da TV Globo na região, o piloto Paulo César Fernandes havia acabado de decolar do local quando perdeu o controle do ultraleve e bateu em um poste de eucalipto que sustentava fios de internet. Antes de chegar ao solo, ele ainda colidiu com um depósito em um terreno privado, sendo encoberto por tijolos que se soltaram da estrutura.

O acidente aconteceu na tarde de ontem (26), próximo ao aeroporto da cidade mineira, o mesmo em que o avião da cantora Marília Mendonça e sua equipe deveria pousar em novembro do ano passado, quando sofreu um acidente minutos antes do pouso.

