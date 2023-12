Homem morre soterrado em obra na avenida Santo Amaro, em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem de 24 anos morreu depois de ter sido soterrado em uma obra na avenida Santo Amaro, na altura do número 1.160, no Itaim Bibi, zona oeste de São Paulo, por volta das 11h desta sexta-feira (8) em obras para substituição de rede de esgoto.

O funcionário terceirizado da Sabesp (Companhia de Saneamento de São Paulo) teve parada cardiorrespiratória e os bombeiros atuaram no resgate com sete equipes. A vítima foi socorrida e levada para o Hospital São Luiz do Morumbi.

Segundo a assessoria de imprensa da hospital, o operário morreu pouco depois de dar entrada na instituição médica. Seu nome não foi divulgado.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima é um funcionário da obra que caiu em um buraco.

Conforme a Defesa Civil estadual, uma parte do piso afundou e soterrou o trabalhador. No local, formou-se uma cratera com aproximadamente 6 metros de profundidade com 4 metros de largura.

Em nota, a Sabesp disse lamentar a morte de um colaborador do consórcio contratado para a obra e que está com equipes acompanhando a situação e prestando assistência à família. "As causas serão investigadas", disse.

A gestão Ricardo Nunes (MDB), por meio da SPObras, afirmou que também lamenta o acidente ocorrido com o trabalhador terceirizado da Sabesp que atuava nas obras de modernização das redes de saneamento e abastecimento sob responsabilidade da empresa do governo Tarcísio de Freitas (Republicanos).

"Assim que o acidente foi identificado, imediatamente as equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Defesa Civil foram acionadas e já estão no local para prestar assistência ao trabalhador e oferecer os cuidados necessários adotando todos os protocolos de segurança necessários para situações dessa natureza. As causas do acidente estão sendo apuradas"

Na região também ocorre uma obra da Prefeitura de São Paulo para requalificação da avenida. "A prefeitura está acompanhando de perto a situação e dará todo o suporte necessário", afirmou a gestão em nota.

O caso está sendo investigado pelo 14º Distrito Policial (Pinheiros), disse a Secretaria da Segurança Pública.