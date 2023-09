Homem morre em clínica para dependentes em SP, e cinco funcionários são presos

A secretaria afirmou que existem outros três boletins de ocorrência contra a clínica, sendo um de um homicídio, ocorrido em março deste ano. Um homem de 27 anos foi encontrado morto com sinais de violência no pescoço. Na ocasião, três funcionários, de 27 a 41 anos, foram presos em flagrante.

Ainda segundo os relatos à polícia, o paciente teria sido amarrado e agredido com pedaços de madeiras e com tacos de sinuca por cerca de três horas antes de ser levado à unidade de saúde.

Essa era a terceira internação de Júnior no local e, nas outras duas passagens, ele havia fugido. As testemunhas disseram que ele pretendia fugir novamente. De acordo com elas, funcionários ficaram sabendo do plano e se irritaram.

Guardas-civis faziam patrulhamento de rotina quando foram chamados até a UMS (Unidade Mista de Saúde), onde o paciente deu entrada sem vida e com sinais de violência pelo corpo, de acordo com a pasta segurança.

Cinco homens, funcionários da Comunidade Terapêutica Kairós Prime, com idades entre 26 e 65 anos, foram presos em flagrante por suspeita de participar da morte do paciente. A Polícia Civil não divulgou os nomes e não soube informar se os suspeitos já apresentaram defesa.

