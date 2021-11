Homem morre atropelado no interior de São Paulo e motorista é presa

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor no plantão de Sumaré. O nome da motorista não foi divulgado pela polícia. A reportagem não conseguiu contato com a sua defesa.

Também de acordo com a polícia, outras duas pessoas, de 24 e 32 anos, também se feriram no acidente e tiveram de ser internadas. O estado de saúde deles não foi informado.

