Homem mata ex-namorada em serralheria em SP; polícia acha criança no local

Criança de 4 anos estava no local do crime. A polícia encontrou o corpo de Camilla e acionou o Conselho Tutelar, já que o filho do casal também estava na serralheria.

Andreia afirma que a irmã foi assassinada com um facão. A Secretaria de Segurança Pública não informou a arma do crime.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Rogério Martins, 41, foi preso depois de confessar que matou a ex-namorada Camilla Figueiredo Alves, de 29 anos. O crime aconteceu em Diadema (SP) por volta das 17h do sábado (4), de acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública).

