Homem levado pela correnteza é resgatado após se agarrar em placa em SC

As vítimas eram mulheres que estavam em um carro que afundou em uma área de alagamento em Taió. Outras duas pessoas que também estavam no veículo sobreviveram.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem foi resgatado com vida após ser arrastado pela correnteza em Rio do Sul (SC) na madrugada deste sábado (18).

