Ataque contra escola da ONU em Gaza deixa 50 mortos, diz Hamas

Entre as 13 mil pessoas mortas em bombardeios de Israel, 5 mil são crianças, informou a autoridade do Hamas.

Até o momento, mais de 13,4 mil pessoas morreram no confronto entre Israel e Hamas. A maior delas está do lado palestino: 13 mil.

As imagens que circulam nas redes sociais mostram corpos, alguns cobertos de sangue, outros de poeira, no chão do prédio, onde colchões haviam sido posicionados debaixo das mesas dos estudantes.

