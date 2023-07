Homem esfaqueia esposa 22 vezes ao descobrir gravidez e acaba preso em SP

O caso foi registrado como violência doméstica e tentativa de feminicídio no 98°DP (Jardim Miriam). Como o nome do suspeito não foi divulgado, a reportagem não conseguiu contatá-lo para pedido de um posicionamento sobre o caso.

Foi solicitada a perícia do local e da faca supostamente utilizada no crime, segundo a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo). O homem foi detido e permaneceu à disposição da Justiça.

O casal morava junto havia dois anos. Eles dividiam o mesmo terreno com a mãe e as irmãs de Camila.

A vítima, identificada apenas como Camila, foi encontrada caída esfaqueada em uma rua do bairro Cidade Ademar e foi socorrida ao Hospital Saboya, no Jabaquara.

O suspeito confessou que discutiu e esfaqueou a companheira de 22 anos após ser abordado por policiais militares e apresentar sinais de "nervosismo". As alegações foram confirmadas em apurações junto ao Copom (Centro de Operações da Polícia Militar do Estado de São Paulo).

