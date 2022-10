Homem e mulher grávida morrem e criança fica ferida após acidente no DF

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 8h. Segundo informações da corporação, o motorista foi encontrado preso às ferragens e a outra passageira foi encontrada no chão, fora do carro. Eles não resistiram aos ferimentos e morreram no local.

BRASÍLIA, DF (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem e uma mulher grávida, de 30 anos, morreram neste domingo (23) após o carro capotar e colidir em uma árvore na BR-020,na saída de Planaltina, no Distrito Federal. Uma criança de 6 anos, que também estava no veículo, ficou ferida.

