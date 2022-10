Bombeiro de folga salva bebê engasgado em Porangatu (GO)

O vídeo mostra o sargento correndo até a casa da vizinha. Após perceber o que estava acontecendo, ele pega a criança em seus braços iniciando de imediato o atendimento com uma manobra de desengasgo do bebê, que já não conseguia respirar e apresentava lábios e extremidades cianóticas (coloração roxa).

O caso ocorreu no dia 1º de outubro, e as imagens de câmeras de segurança foram divulgadas neste fim de semana pela corporação.

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O sargento do Corpo de Bombeiros Cleiton Espíndola salvou um bebê recém-nascido, de apenas 16 dias de vida, na cidade de Porangatu (GO). Ele estava em casa, de folga, quando recebeu o pedido de socorro de uma vizinha, avó da criança, que se desesperou após ela ficar engasgada com leite.

