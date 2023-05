Homem é morto após atirar em PMs por ter o carro guinchado no interior de SP

Homem voltou ao local da blitz e atirou contra PMs, na noite deste domingo (7) na cidade de Iepê (SP) Após alguns instantes, ainda segundo a polícia, o motorista voltou com uma pistola Taurus modelo G2C, calibre 9 mm, registrada em seu nome, e atirou contra os PMs. Um deles foi atingido de raspão na cabeça; outro conseguiu atirar e acertar o motorista, que morreu no local.

