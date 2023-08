Homem com espada impede furto de bicicletas em BH

BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Armado com uma katana, uma tipo de espada japonesa, o morador de um bairro da zona sul de Belo Horizonte impediu o furto de bicicletas e colocou invasores para correr da garagem de seu prédio na capital mineira. Ninguém se feriu.

Imagens gravadas pelo circuito interno de segurança do prédio mostram o momento em que o morador do prédio, o fisioterapeuta Alisson D'jean, está no elevador ao lado do síndico do edifício, se dirigindo à garagem.

O sistema já mostrava a presença de homens entrando pelo portão e na garagem, após arrombarem o portão. O fisioterapeuta deixa o elevador e, com a espada em mãos, sai correndo atrás dos invasores, que ainda tentam levar as bicicletas, mas acabam as deixando na rua antes de continuarem em fuga.

A tentativa de furto ocorreu durante o final de semana passado.

Segundo Alisson, a decisão de sair atrás dos invasores ocorreu depois de acionarem a PM em ocorrência anterior.

"Essa não foi a primeira vez nem a segunda vez que os mesmos indivíduos invadiram o condomínio. Essa foi a quarta. Na terceira vez, a PM veio até aqui, e disse: olha, eles vão entrar, vão roubar suas bicicletas e depois vão entrar nos seus apartamentos", relatou o fisioterapeuta, em vídeo nas redes sociais.

"Perguntei: a situação é esta? Então, eu avisei em casa que, caso acontecesse (de novo), eu intercederia", disse o fisioterapeuta, no vídeo.

Ele disse ter ouvido quando sua mãe avisou o síndico da invasão. "Eu não tinha outra opção além de interceder com aquilo que eu tinha no momento. O mais rápido possível, coloquei uma roupa, peguei o que eu tinha que pegar e desci. Encontrei com o meu síndico logo no elevador", relatou.

"Eu nem tenho bicicleta. Andei de bicicleta há cinco, seis anos. Mas era proteger a segurança do meu prédio. Proteger a minha família e outros moradores", disse no vídeo.

Procurada pela reportagem, a PM disse que encaminhou o pedido para a unidade da região onde ocorreu a tentativa de furto.