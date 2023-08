Homem com deficiência fica no chão após ter cadeira de rodas roubada no PA

O UOL entrou em contato com a Polícia Civil do Pará para saber se um boletim de ocorrência sobre o caso foi registrado, mas não recebeu retorno sobre o assunto.

A vítima foi roubada na praça Felipe Patroni, no bairro da Cidade Velha, na madrugada desta terça-feira (29) e foi encontrada por pessoas que passavam no local horas depois.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem com deficiência foi encontrado no chão por pessoas que passavam por uma rua de Belém (PA) após ter a cadeira de rodas roubada.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.