Homem cochila com cigarro aceso e causa princípio de incêndio no DF

BRASÍLIA, DF (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem causou um princípio de incêndio em uma casa no Paranoá, região administrativa do Distrito Federal, ao cochilar com o cigarro aceso na cama.

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal chegou à residência pouco depois do meio dia. Ninguém ficou ficou ferido.

De acordo com o Soinp (Serviço Operacional de Informação Pública), o caso ocorreu na hora do almoço e foi causado pelo proprietário do imóvel, que não teve nome divulgado.

Ele teria cochilado com o cigarro aceno e, ao acordar com fogo na cama, correu para fora da casa.

"A equipe de socorro ao chegar ao local encontrou muita fumaça que saía da casa. As equipes ao adentrar o imóvel, perceberam que o incêndio se concentrava em uma cama tipo box", informaram os bombeiros. O fogo não se alastrou pela casa.

"Após a chegada do socorro, o morador passou por avaliação por ter aspirado fumaça, contudo não foi necessário atendimento hospitalar", completou o Soinp.