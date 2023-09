Homem arma assalto contra ex-namorada para ter acesso ao celular dela no RJ

O homem teria forjado o crime para ter acesso ao telefone da ex e saber se ela estava com outra pessoa, segundo a TV Globo. A mulher reconheceu o ex-namorado como um dos suspeitos ao assistir às imagens das câmeras de segurança.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem foi preso em flagrante após armar o roubo do celular da ex-namorada para ver se ela estava com outra pessoa. O caso aconteceu na última quarta-feira (6), em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro.

