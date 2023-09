Homem apontado como um dos líderes de roubo ao Banco Central é preso em SP

Suspeitos, que passaram meses cavando um túnel de uma casa próxima ao banco até o cofre, invadiram as instalações no fim de semana de 6 e 7 de agosto

Marcos Rogério Machado de Moraes foi encontrado em uma casa do bairro Jardim Salermo, em Sumaré (SP). Com ele, foram encontrados porções de drogas, dinheiro e celulares. Ele é suspeito de ser o "engenheiro" do túnel que levou a quadrilha até o cofre do Banco Central em Fortaleza.

