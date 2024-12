Helô Pinheiro se emociona ao ouvir seu Jorge cantando 'Garota de Ipanema' no 'Altas Horas'

Ticiane Pinheiro, então, relembrou a forma como descobriu que sua mãe havia inspirado a música Garota de Ipanema. Foi em uma churrascaria, quando ainda era criança, e com a companhia de Tom Jobim: "Ele me contou a história toda. É uma emoção muito grande".

Helô Pinheiro, a eterna Garota de Ipanema, recebeu uma homenagem no Altas Horas de hoje, sábado, 21, com Seu Jorge cantando a famosa música de Tom Jobim. Também estavam entre os convidados Ticiane Pinheiro, sua filha, e César Tralli, seu genro.

