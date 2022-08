Helicóptero que caiu em São Paulo era de empresa de CEO da XP

A queda ocorreu na rua José Lopes, nas proximidades de uma chácara e de uma torre de transmissão elétrica, segundo informações do Corpo de Bombeiros. O ponto fica às margens do Parque Estadual da Cantareira. Para chegar ao local, os oficiais tiveram de seguir a pé pela mata. Ao todo, seis viaturas dos bombeiros participaram do atendimento.

Dois homens, um de 37 e outro de 46 anos, morreram no acidente, segundo a Secretaria da Segurança Pública. As causas da queda estão sendo investigadas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.