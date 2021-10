Helicóptero cai e polícia acha corpos carbonizados e drogas no local, em MS

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Duas pessoas morreram após a queda de um helicóptero em uma fazenda em Ponta-Porã, no Mato Grosso do Sul, próximo à fronteira entre o Brasil e o Paraguai, na manhã desta quarta-feira (20). Com a queda, a aeronave pegou fogo.

Segundo o Dracco (Departamento de Repressão ao Crime Organizado), o acidente ocorreu em uma área descampada, na Fazenda Agropastoril Jotabasso, a cerca de 30 km do centro da cidade.

A aeronave, modelo Robinson R66, foi localizada por policiais militares do Batalhão de Choque, durante patrulhamento na rodovia BR-463, entre as cidades de Dourados e Ponta Porã, ambas no Mato Grosso do Sul. Eles relataram que se depararam com o veículo ao passar pela rodovia.

Ainda segundo as primeiras informações, as duas vítimas não foram identificadas. A polícia investiga se o helicóptero estava sendo usado para transportar droga, já que vários tabletes de entorpecente ficaram espalhados pela propriedade rural.

Equipes do Dracco estão periciando o local e a aeronave. A polícia tenta identificar as vítimas e também a quem pertencia à droga e para onde ela seria levada. A ocorrência ainda está em andamento.