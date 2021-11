Guardas civis prendem homem por atirar contra pessoas em situação de rua no centro de SP

Depois de prestar depoimento no 2º DP ele foi encaminhado para o 77º DP (Santa Cecília). Por fim, quem fará a investigação do caso será o 3º DP (Campos Elíseos).

O que ele conseguiu foi deixar as portas dos estabelecimentos vizinhos com marcas dos disparos. A perícia analisou o local e foram localizadas várias cápsulas deflagradas.

Segundo a polícia, ele disse que teve seu celular roubado por pessoas não identificadas e atirou por cima dos moradores de rua, na tentativa de assustar os autores do roubo. Seu alvo, segundo ele, não era as pessoas que estavam deitadas no local.

