Gramado e mais de dez cidades gaúchas registram neve em onda de frio

PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - Gramado e Canela começaram a noite de quarta-feira (28) com neve forte caindo e acumulando nas vias, deixando cenário com árvores, casas e ruas cobertos de branco, registrado por moradores e turistas que visitam a Serra gaúcha em busca das paisagens de inverno nesta época do ano.

Segundo um levantamento feito pela MetSul, empresa de meteorologia, pelo menos 33 municípios gaúchos tiveram neve ou chuva congelada nesta quarta, as chamadas precipitações invernais. Em alguns lugares, foram registradas as duas ocorrências. A neve foi registrada em mais de dez municípios gaúchos.

O fenômeno se expandiu para além da região da Serra, onde é mais comum que ocorra, sendo observado também nas regiões da Campanha, no centro e no sul do estado.

Além de um vídeo publicado pelo time do Juventude, de Caxias do Sul, mostrando a neve na tarde de quarta no horário de treino, a MetSul reuniu imagens registradas em outras cidades do estado, como Soledade, na região norte.

O frio intenso desta semana, em uma onda causada por uma massa de ar polar que atinge outras regiões do país e levou ao registro de -7,8ºC no amanhecer desta quarta em Santa Catarina, é comparável ao fenômeno registrado em 2013, o último grande evento de neve, segundo a meteorologista Estael Sias.

A onda desta semana é a terceira de frio intenso que chega ao Rio Grande do Sul no mês de julho, deixando a atmosfera ainda fria.

"Temos um ciclone distante da costa mandando umidade e nuvens e gerando circulação de ar mais úmido, que entra dentro dessa camada de ar muito gelada, e trouxe pancadas de chuva a diversas áreas do estado", explica Estael.

Em Cambará do Sul e São José dos Ausentes, municípios na região dos Aparados da Serra, onde a temperatura chegou a cerca de -4ºC na manhã desta quarta, a sensação térmica chegou a -11ºC.

Ainda segundo o levantamento da MetSul, só no Rio Grande do Sul 57 municípios registraram temperaturas negativas no amanhecer de quarta, o que pode se repetir nesta quinta no amanhecer.

Na sexta, o frio deve se concentrar na madrugada e manhã, mas com ar mais seco, e as máximas podem ficar acima das registradas no meio da semana, podendo chegar a 14ºC ou 15ºC. "Provavelmente hoje [quarta-feira] seja o dia de sensação térmica mais baixa, mais duradoura", diz Estael.

No sábado, o Rio Grande do Sul ainda poderá ter mínimas negativas. O termômetro só deve voltar a ficar acima de 0°C em todo o estado a partir de domingo.

A queda da temperatura e as precipitações de inverno como neve, chuva congelada e geada, registrada na Grande Porto Alegre, fizeram com que prefeituras reforçassem as atividades de abordagem social à população em situação de rua.

Na capital, a prefeitura abriu na terça à noite as portas do ginásio Gigantinho, do Internacional, disponibilizando cem vagas em camas cedidas pelo Exército, além de oferecer refeições, bebida quente, kits de higiene, testes para diagnóstico do novo coronavírus e espaço para animais de estimação.

"A gente tem 100, mas pode ser 150, 200, o Gigantinho é grande. Pode ser expandido. O certo é o seguinte, seja no Gigantinho, seja nas igrejas, seja nas entidades, todo mundo que desejar ser acolhido será acolhido", disse o prefeito Sebastião Melo (MDB) à Folha.

Em Canoas, os animais de estimação das pessoas em situação de rua também foram autorizados no ambiente. Nas redes sociais, a prefeitura afirmou que a ação de acolhimento no Centro Olímpico foi prorrogada até 15 de agosto.

CIDADES GAÚCHAS COM NEVE E/OU CHUVA CONGELADA NESTA QUARTA-FEIRA

Canela

Caxias do sul

Gramado

São Francisco de Paula

Passo Fundo

Bom Jesus

Soledade

Santa Maria do Herval

Canguçu

Pelotas

Morro Redondo

Bento Gonçalves

Nova Alvorada

Nova Petrópolis

Nova Prata

Cruz Alta

Carlos Barbosa

Caçapava do Sul

Rio Grande

Guaporé

São José do Norte

Farroupilha

Bagé

Santa Vitória do Palmar

Passa Sete

Sobradinho

Herval

Viamão

Camaquã

Ibirubá

Julio de Castilhos

Piratini

Arvorezinha