Governo Tarcísio faz 'censo' da cracolândia e quer levar dependentes para Bom Retiro

Com mostrou a Folha, equipes das polícias Civil e Militar que atuam na região central foram comunicadas pelo governo estadual dois dias antes que participariam da operação policial. A operação foi organizada para que as equipes policiais evitassem a reocupação pelos usuários de pontos já recuperados, como o entorno da praça Júlio Prestes, endereço da cracolândia por mais de 30 anos e hoje ocupado por torres residenciais.

Há cerca de dez dias, usuários de drogas foram levados, sob escolta da polícia e de guardas-civis metropolitanos, da Santa Efigênia para o espaço embaixo do viaduto Orestes Quércia, no Bom Retiro. Eles voltaram para a área que ocupavam antes horas depois.

O governo estadual tem discutido com o Judiciário e o Ministério Público uma estratégia que permita levar pessoas com dependência química grave e que não tenham contatos de parentes a serem internadas contra a própria vontade. "Para aqueles que não têm outra opção, eu tenho que cuidar da vida dessa pessoa e pode ser que eu tenha sucesso lá na frente, eu vou recuperar alguém que a gente internou contra a própria vontade", disse o governador.

Tarcísio retratou o perfilamento dos frequentadores da cracolândia como uma iniciativa inédita, com a intenção de que a abordagem seja individualizada. Ele diz que o censo pode, por exemplo, identificar pessoas que estejam em progressão de pena no sistema penitenciário, que possam ser internados voluntariamente ou até compulsoriamente.

Segundo Tarcísio, a intenção é que censo dos frequentadores ajude não só na separação de traficantes e usuários, que seriam levados para o novo endereço, mas também em outras medidas para retirar as pessoas de lá. O governo também quer que pessoas com famílias em outras cidades paulistas e de outros estados sejam levadas de volta para casa. Os familiares serão procurados com base na pesquisa no fluxo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.