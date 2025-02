Governo de SP anuncia plano de apoio para drenagem nos municípios após fortes chuvas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em meio aos problemas causados em razão das fortes chuvas que atingem o estado nas últimas semanas, o Governo de São Paulo anunciou, nesta segunda-feira (3), um plano de apoio aos municípios para a elaboração de projetos de drenagem.

O gabinete de crise da gestão paulista, criado em 27 de janeiro, contabiliza 6.700 pessoas desalojadas e 389 desabrigadas em 55 cidades após as chuvas do fim de semana.

Segundo a gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos), as prefeituras podem acessar R$ 64 milhões do Fundo Estadual de Recursos Hídricos para aplicação em projetos básicos, executivos e obras de drenagem.

O anúncio foi feito em reunião com 53 prefeitos no Palácio dos Bandeirantes, que contou ainda com compartilhamento de dados e estratégias de enfrentamento aos transtornos causados pelas chuvas.

Natália Resende, secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do estado, afirma que o governo também vai fornecer apoio técnico para as cidades que precisem de ajuda na elaboração de análises ou projetos relacionados a prevenção ou a mitigação de danos causados pelas chuvas.

"O que a gente mostrou para os municípios? Via o Fundo Estadual de Recursos Hídricos, só na parte de drenagem, tem investimentos na casa de R$ 80 milhões nos últimos dois anos e disponíveis da ordem de R$ 64 milhões. Estudos, obras, micro, macro. O que a gente sente muitas vezes? Que os municípios precisam de apoio técnico", declarou.

Segundo ela, dos 645 municípios do estado, apenas 130 têm plano de drenagem e, mesmo assim, muitos deles estão desatualizados.

"A secretaria vai ajudar, vai sentar com eles, dar esse apoio técnico para que a gente tenha mais planos de qualidade. E considerando também uma lógica de consórcio [de municípios]. Chamar os consórcios porque, muitas vezes, as intervenções em recursos hídricos perpassam o município."

Em nota, o governo Tarcísio também falou sobre a criação de uma linha de crédito da Desenvolve SP destinada especificamente para projetos de drenagem e a liberação de verba para serviços emergenciais por meio da Defesa Civil a partir dos pedidos feitos pelos municípios.

"Precisamos pensar as cidades para o futuro. Queremos que todo município tenha um plano de drenagem. Para isso, vamos incentivar os prefeitos a criar ou atualizar seus planos de drenagem levando-se em conta as características da cidade, mas também das bacias hidrográficas das regiões onde estão inseridas", disse o governador.

De acordo com a Defesa Civil, o acumulado de chuva até esta segunda-feira (3) chega a representar, em alguns municípios, até 118% da média histórica para todo o mês de fevereiro.

É o caso de Monte Mor, onde choveu 201 mm. Taboão da Serra registrou 150 mm de chuva em dois dias, 82% da média esperada para o mês. Em Franco da Rocha e Caieiras, a chuva do fim de semana representou 80% da média do mês.

Segundo levantamento do órgão estadual, no mês de fevereiro a média climatológica de chuva na capital paulista é de 246 mm. No entanto, até a noite deste domingo (2), choveu 161 mm, ou seja, 65% do esperado para o mês inteiro.

Em um dos casos do fim de semana, quatro casas foram interditadas na madrugada desta segunda, em Cajamar, na região metropolitana de São Paulo, após um deslizamento de terra provocado pela chuva .